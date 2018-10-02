Почти 30 детей обратились к врачам после того, как в одной из школ Краснодара распылили газ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась 27 учащимся школы Краснодара, где во вторник утром распылили газ, сообщили агентству "Интерфаксг" в пресс-службе администрации Краснодара.

"На месте работали 14 бригад скорой медицинской помощи, помощь оказана 27 учащимся. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, часть из них уже отправлены домой, жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - сказал сотрудник пресс-службы.

С согласия родителей, добавил он, 18 учащихся были направлены в медицинские учреждения - больницу скорой медицинской помощи, городскую детскую и краевую детскую больницы.

Перцовый газ был распылен в помещении первого этажа школы, предположительно одним из учащихся, личность которого в настоящее время устанавливается. Дети и преподаватели - всего около 800 человек - были эвакуированы.

"В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся и реализацией программ и методик, направленных на их законопослушное поведение", - говорится в пресс-релизе.