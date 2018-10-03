Союз туриндустрии сообщил о проблемах у центра бронирования путевок "РоссТур"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Центр бронирования путевок "РоссТур" проинформировал партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными туроператорами, это может привести к проблемам с отправкой туристов, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Вчера вечером турагентства получили рассылку, в которой компания "РоссТур" сообщила о приостановке сотрудничества с туроператорами "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". При этом компания заверяет, что продолжает работу, и с остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме. В письме также говорится, что все заявки с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме, а по неоплаченным все решения будут приниматься индивидуально, в том числе будут производиться перебронирования. С 3 октября агентствам предлагается оплачивать заявки напрямую туроператорам", - рассказала она.

По словам И.Тюриной, "РоссТур" позиционирует себя как туроператор с сотнями офисов продаж. Сведения о нем внесены в единый федеральный реестр, финансовые гарантии предоставлены компанией ERV на сумму 50 млн рублей.

"Но фактически "РоссТур" - это центр бронирования, а "офисы продаж" - это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров. В списке "офисов" на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге - 54, в Санкт-Петербурге - 44, в Москве - 19, в Омске - 17, в Самаре - 15, также заметное количество "точек продаж" есть в Казани, Нижнем Новгороде, Тольятти", - рассказала пресс-секретарь РСТ.

Центры бронирования - это компании, которые бронируют туры у туроператоров для себя и других агентств. За счет большого объема продаж получают высокие комиссии, оставляют себе 2-3%, а субагентам отдают по 8-9%. Прошедшим летом с рынка ушли две такие компании - Polar Tour и "Интрэвел Столешники". Эксперты тогда заявляли, что подобные компании исчезнут с рынка, так как их схема работы становится все менее востребованной.