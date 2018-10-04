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Экономика Проблемные туроператоры

"РоссТур" задолжал туроператорам около 15 млн рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сумма задолженностей центра бронирований "РоссТур" перед туроператорами по неоплаченным турам на ближайшие выходные составляет около 15 млн рублей, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг генеральный директор этого центра Александр Недополз.

"Примерная сумма задолженности по неоплаченным турам в ближайшие выходные с учетом пятницы и понедельника достигает 15 млн рублей", - рассказал он.

По словам Недополза, если туроператоры откажутся от сотрудничества с компанией, то туристы не смогут вылететь на отдых.

"Сейчас туроператоры настроены на диалог, мы будем пытаться договориться в ближайшее время, однако какие-либо алгоритмы для решения проблемы партнерами пока не были предложены", - сказал Недополз.

Ранее туроператоры "Пегас туристик", Coral Travel и Sunmar аннулировали все заявки центра бронирования "РоссТур" и прекратили с сотрудничество с компанией из-за нарушений сроков платежей.

Генеральный директор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев назвал ситуацию с "РоссТуром" рабочей. По его словам, в договоре прописываются четкие условия оплаты туров и если они нарушаются, то туроператор может приостановить создание новых заявок для компании.

В Ростуризме компанию призвали срочно погасить задолженность перед туроператорами и предоставить клиентам оплаченные туры. В противном случае, на "РоссТур" могут подать в суд.

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Теги: РоссТур

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