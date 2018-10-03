Суд в Перми оштрафовал нетрезвого священника за кражу сумки и угон машины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Свердловский суд Перми оштрафовал священнослужителя одного из местных монастырей за хищение сумки и угон автомобиля, сообщается на сайте суда.

Установлено, что священник Богордице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря Пермской епархии РПЦ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, украл сумку в торгово-развлекательном комплексе "Семья", а также угнал автомобиль.

Как сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда, уголовное дело было заведено по ст. 158 (кража) и ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Суд прекратил уголовное дело с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей за кражу и 15 тыс. рублей за угон.