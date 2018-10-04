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Экс-начальник центра связи ФСИН арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Московские следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения "Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОС) ФСИН" Игоря Шайкова, его заместителей Павла Щетинина и Андрея Краснюкова", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу". По ее словам, фигурантам предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, должностные лица ГЦИТОС вступили в преступный сговор и обеспечили победу в аукционе ФГУП "НТЦ "Атлас". "В 2015 году между государственным заказчиком и поставщиком в лице ФГУП "НТЦ "Атлас" заключен государственный контракт на поставку для нужд уголовно-исполнительной системы РФ персональных электронно-вычислительных машин в количестве 1500 комплектов на общую стоимостью более 160 млн рублей", - сказала Иванова.

Она отметила, что "своими действиями соучастники причинили ущерб бюджету РФ, выделяемому на нужды ФСИН", не уточнив сумму ущерба.

"Противоправная деятельность пресечена благодаря совместной работе следователей ГСУ СК по Москве, оперативных сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН", - сказала представитель следствия.

По ее словам, Красюнков и Шайков находятся под стражей, Щетинин скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Дела против сотрудников ФСИН

Это не первый коррупционный скандал, связанный с центром техобеспечения ФСИН. Ранее широкий общественный резонанс вызвало "дело электронных браслетов" против экс-главы ФСИН Александра Рейемера, бывшего его заместителя Николая Криволапова и экс-директора ЦИТОС (центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН - предшественник ГЦИТОС) Виктора Определенова.

В 2017 году Замоскворецкий суд признал всех троих виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к различным срокам заключения. Реймер получил восемь лет.

Следствие и суд установили, что в 2010-2012 годах они похитили из государственной казны 1,2 млрд рублей, выделенные ФСИН для закупки электронных браслетов. Более 140 млн рублей из похищенных денежных средств получил лично Реймер.

В мае этого года основатель правозащитного портала "Гулагу.нет" Владимир Осечкин со ссылкой на документы, полученные им от Генпрокуратуры, сообщил "Интерфаксу", что московские следователи расследуют четыре уголовных дела, связанных с госзакупками амуниции для тюремных работников. По данным прокуроров, ГЦИТОС с АО НПП "КлАСС" заключались госконтракты "на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы, в том числе противопульных стальных щитов, бронежилетов, защитных шлемов, щитков и других". Об итогах расследования этих дел не сообщалось.

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Теги: ФСИН России
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