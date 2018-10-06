Физики испытали прототип ключевого детектора электрон-позитронного коллайдера нового поколения

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск) с коллегами из Италии разработали и испытали детектор для будущего новосибирского коллайдера - "Супер чарм-тау фабрики", сообщил заведующий лабораторией ИЯФ Иван Логашенко.

"В течение сентября наши физики и наши коллеги из Италии, из Национального института ядерной физики (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN - ИФ), занимались концептуальной разработкой дрейфовой камеры. Это одна из самых важных регистрирующих систем - детекторов, которая регистрирует треки заряженных частиц. Испытания прошли успешно", - сказал он.

Камера называется дрейфовой, поскольку фиксирует след из "дрейфующих" по детектору электронов, остающихся после пролета "родившихся" в коллайдере частиц.

Логашенко уточнил, что в INFN, а также в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) проводились испытания прототипа детектора, который будет представлять собой конструкцию из графитовых нитей с медным напылением. Общая толщина нити - 20 микрон, в детекторе их должно быть около 100 тыс. или более - на порядок больше, чем, например, в действующих дрейфовых детекторах в ИЯФ.

Графитовые нити изготовили в Италии, а медью покрыли в ИЯФ, сообщил он.

Окончательное решение о том, какую именно технологию выберут для создания детектора, будет принято международной коллаборацией, реализующей проект "Супер чарм-тау-фабрики".

Как сообщалось, ИЯФ к концу 2019 года должен подготовить проект "Супер чарм-тау фабрики" и технико-экономическое обоснование, по которому руководство страны примет решение о финансировании строительства коллайдера.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость проекта на сегодняшний день - около 40 млрд руб.

ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель, тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы, и способствовать поиску новой формы материи.