Главные новости
В миреГлава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с РоссиейВ миреМосква потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведкиВ миреПринц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа
В России

Физики испытали прототип ключевого детектора электрон-позитронного коллайдера нового поколения

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск) с коллегами из Италии разработали и испытали детектор для будущего новосибирского коллайдера - "Супер чарм-тау фабрики", сообщил заведующий лабораторией ИЯФ Иван Логашенко.

"В течение сентября наши физики и наши коллеги из Италии, из Национального института ядерной физики (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN - ИФ), занимались концептуальной разработкой дрейфовой камеры. Это одна из самых важных регистрирующих систем - детекторов, которая регистрирует треки заряженных частиц. Испытания прошли успешно", - сказал он.

Камера называется дрейфовой, поскольку фиксирует след из "дрейфующих" по детектору электронов, остающихся после пролета "родившихся" в коллайдере частиц.

Логашенко уточнил, что в INFN, а также в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) проводились испытания прототипа детектора, который будет представлять собой конструкцию из графитовых нитей с медным напылением. Общая толщина нити - 20 микрон, в детекторе их должно быть около 100 тыс. или более - на порядок больше, чем, например, в действующих дрейфовых детекторах в ИЯФ.

Графитовые нити изготовили в Италии, а медью покрыли в ИЯФ, сообщил он.

Окончательное решение о том, какую именно технологию выберут для создания детектора, будет принято международной коллаборацией, реализующей проект "Супер чарм-тау-фабрики".

Как сообщалось, ИЯФ к концу 2019 года должен подготовить проект "Супер чарм-тау фабрики" и технико-экономическое обоснование, по которому руководство страны примет решение о финансировании строительства коллайдера.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость проекта на сегодняшний день - около 40 млрд руб.

ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель, тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы, и способствовать поиску новой формы материи.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Институт ядерной физики
В России
СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"
Бывшего президента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиямиПодробнее
 Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с ЧечнейИнгушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Протестующие снова собираются провести ночь на центральной площади МагасаПодробнее
 В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"
В Минтрансе предложили такой способ контроля после ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человекПодробнее
 Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления
По словам осужденного, его мнение уже не учитывают из-за начавшихся в организме патологических измененийПодробнее
На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинамНа саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам
По данным источника, подозреваемый - основатель сообщества "Мужское государство", обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщикамиПодробнее
 Участники митинга в Магасе начали расходитьсяУчастники митинга в Магасе начали расходиться
По оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человекПодробнее
 Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400
Документ подписан в ходе визита президента РФ в ДелиПодробнее
 Сенцов прекратил голодовкуСенцов прекратил голодовку
Для возвращения осужденного режиссера к нормальной жизни диетологи разработали специальную программуПодробнее
 Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человекЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек
Ранее сообщалось о 10 погибших и четырех пострадавшихПодробнее
 Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"
Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с РоссиейВ миреМосква потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведкиВ миреПринц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны ТрампаЭкономикаNOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в ЛивииВ РоссииСК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в Китае

Ушла из жизни Монсеррат Кабалье

По данным СМИ, знаменитая оперная певица скончалась в Барселоне в возрасте 85 лет Подробнее

Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

Замглавы МИД КНДР вылетела из Пекина на переговоры в Москву

Физики испытали прототип ключевого детектора электрон-позитронного коллайдера нового поколения

Что случилось этой ночью: суббота, 6 октября

Москва требует доказательств кибератак, принц Аль Сауд отказался платить президенту Трампу Подробнее

Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа

Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны ТрампаМухаммед бен Сальман Аль Сауд также отказался дополнительно платить США за обеспечение безопасности Подробнее

Рабочий погиб, ликвидируя последствия камнепада на железной дороге в Иркутской области

Пожарные потушили огонь в цоколе торгового центра в Хабаровске

Пострадавших нет Подробнее

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии

NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в ЛивииРоссийская нефтекомпания несколько раз приостанавливала работу в Ливии с 2011 года Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');