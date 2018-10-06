СКР не нашел огнестрельных ранений у пилота вертолета, в катастрофе которого погиб замгенпрокурора

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о том, что пилот вертолета, в котором в Костромской области разбился замгенпрокурора РФ Саак Карапетян, был застрелен.

"Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений",- сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что на теле пилота вертолёта были обнаружены огнестрельные ранения.

Частный вертолет АS-350 разбился вечером 3 октября в Костромской области около деревни Вонышево Солигаличского района. Погибли по разным данным, три или четыре человека. Позднее стало известно, что среди погибших - заместитель генпрокурора РФ С.Карапетян, находившийся в отпуске.

Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).