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Восстановлено движение по железной дороге в Иркутской области, прерванное из-за камнепада

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полностью восстановлено движение поездов по исторической Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) в Иркутской области, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги АО РЖД.

"6 октября в 23:20 местного времени движение поездов на КБЖД полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу на 125 км участка Маритуй - Шарыжалгай КБЖД в результате камнепада произошло повреждение железнодорожного пути. Было приостановлено движение туристических и пригородных поездов следованием Порт Байкал - Слюдянка и в обратном направлении.

Сообщалось также, что в пятницу во время проведения восстановительных работ произошел повторный камнепад, погиб работник железной дороги.

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Теги: Иркутская область
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