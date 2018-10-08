"Ведомости" сообщили о возможном начале поставок С-400 в Индию в 2020 году

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поставки в Индию по контракту систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 планируется осуществить в 2020-2022 годах, сообщила в понедельник газета "Ведомости", ссылаясь на два источника в промышленности.

"Стоимость контракта на С-400 составит около $5,4 млрд, а сами поставки планируется осуществить в 2020-2022 годах", - отмечает издание.

Контракт на поставку Дели пяти полковых комплектов С-400 был подписан в пятницу "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

"Ведомости" отмечают, что подписание с Индией контрактов на вертолеты и фрегаты еще на $3,3 млрд отложено.

"С сегодняшнего дня мы приступили к его исполнению", - сказал в пятницу глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев о контракте на С-400. "Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стал самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории "Рособоронэкспорта", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку четырех дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

Система ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.