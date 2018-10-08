На реконструкцию двух участков М-4 под Тулой потратят 4 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, входит в группу "Мостотрест" ) проведет реконструкцию двух участков трассы М-4 "Дон" в Тульской области (211,7-218 км и 222-225 км.), говорится в сообщении "Автодора".

Госкомпания подписала соответствующее соглашение с "Трансстроймеханизацией", которая стала победителем открытого конкурса. Стоимость контракта составила 4,060 млрд рублей.

В сообщении "Мостотреста" отмечается, что ТСМ проведет реконструкцию со строительством новой автомагистрали категории IБ с расчетной скоростью движения 120 км/ч и шириной до двух полос в каждом направлении, а также построят три транспортные развязки - на 215, 217, 222 км автодороги.

Одной из главных задач строителей станет спрямление профиля трассы, которая на этом участке характеризуется резкими перепадами высот, что в условиях роста интенсивности движения значительно снижает скорость потока, пропускную способность и уровень безопасности. "Поэтому проект характеризуется значительным объемом земляных работ, включающих выемку грунтов и создание насыпей. Также с учетом роста интенсивности движения на М-4 "Дон" и роста грузоподъемности транспортных средств для обеспечения безопасности движения и комфорта автомобилистов на участке будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, характеризующийся износостойкостью и обеспечивающий высокий коэффициент сцепления с дорогой", - говорится в сообщении.

Перед началом работ "Трансстроймеханизация" проведет переустройство инженерных коммуникаций (включая перенос линий связи и электропередач), а также организует временное движение на период реконструкции. Реконструированный участок должен быть введен в эксплуатацию к концу 2020 года.