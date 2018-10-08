РФ выделит 186 млн евро на Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия уплатит целевой взнос в размере 185,9 млн евро на строительство и эксплуатацию установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL).

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, взнос России в компанию с ограниченной ответственностью "Установка Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах ГмбХ" с 2018 по 2022 годы составит 185 млн 876 тыс. евро, в том числе в 2018 году - свыше 46,9 млн евро (включая задолженность за 2017 год в размере 15,69 млн евро). В 2019 году Россия направит на эксплуатацию установки более 31 млн евро, в 2020 году свыше 34 млн евро, в 2021 году свыше 35 млн евро, в 2022 году 36,8 млн евро. С 2023 года взносы будут также осуществляться ежегодно в соответствии с обязательствами РФ по конвенции о строительстве и эксплуатации XFEL. Взнос поручено внести Национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт" из средств федерального бюджета.

Установка, эксплуатация которой началась в 2017 году, позволяет проводить научные исследования в областях физики твердого тела, геофизики, химии, материаловедения, медицины, структурной микробиологии.

В соответствии с подписанным распоряжением, ежегодный взнос России пойдет на эксплуатационные расходы установки.

"Принятое решение позволит российским ученым как полноправным участникам международной кооперации в физических, химических, материаловедческих, биомедицинских исследованиях участвовать в проведении экспериментальных исследованиях с использованием установки, применять свои разработки, в частности, новые источники синхротронного излучения, иметь доступ к самым передовым технологиям", - говорится в справке к распоряжению на сайте правительства.

Ранее о подписании распоряжения Медведев сообщил на встрече с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, отметив, что речь идет об участии Курчатовского института в этом проекте на период с 2018 по 2022 год и "с разбивкой по годам соответствующие ассигнования в бюджете предусмотрены".

Глава правительства подчеркнул, что этот шаг обеспечит полноценное участие России в данном проекте. "Это на самом деле важно, чтобы мы не рассматривались в качестве каких-то нахлебников, бедных родственников", - сказал он.

Ковальчук в свою очередь назвал это решение правительства РФ эпохальным. "Это эпохальное действие, потому что мы стали частью международного ландшафта в соответствии с решением правительства. XFEL, Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR) в Германии, Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР) на юге Франции - мы там стали полномасштабными партнерами", - подчеркнул президент Курчатовского института.