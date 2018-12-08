Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премии в области образования за 2018 год, сообщается в субботу на сайте Правительства РФ.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии Правительства 2018 года и присваивается звание "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования" 20 соискателям, в их числе авторы научно-практических разработок, создатели учебников и учебных пособий в разных областях образования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что премии присуждены за научно-практическую разработку в области технологии инженерного обучения по направлению цифровой экономики "умный город", учебники по информационному праву, основам эксплуатации специальных электромеханических систем, учебное пособие по технологии переработки нефти, а также за разработку системы подготовки победителей международных олимпиад школьников по естественным наукам.

Среди лауреатов премии - член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, девять докторов наук, шесть кандидатов наук, девять профессоров и три доцента.