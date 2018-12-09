В 2019 году в РФ запланировали отправить двухэтажные поезда в четырех направлениях

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания (ФПК) в 2019 году планирует ввести составы из двухэтажных вагонов в Петрозаводске, Новороссийске, Мурманске и Ульяновске, сообщил гендиректор компании Петр Иванов.

"У нас есть программа, утвержденная, развития двухэтажных поездов. Мы действуем в строгом соответствии с теми планами и поручениями, которые нам даны (главой РЖД - ИФ) Олегом Белозеровым. Следующие направления: в 2019 году мы планируем Петрозаводск, у нас в планах есть Новороссийск, Мурманск, Ульяновск", - сказал он в ходе рабочей поездки в Удмуртию в воскресенье.

"Все будет зависеть от степени подготовки инфраструктуры, - отметил Иванов. - Петрозаводск - это первое направление, которое мы планируем в 2019 году реализовать из двухэтажных поездов, сообщением до Москвы".

Он добавил, что в настоящее время поезда с двухэтажными вагонами курсируют в России по девяти направлениям.

В воскресенье в свой первый рейс отправился двухэтажный поезд сообщением Ижевск - Москва.