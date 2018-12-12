В России

Медведев предрек наступление в России "эры судов"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что новой ступенью в формировании демократического государства в России станет "эра судов" - усиление судебной власти в стране.

"На следующем витке должен произойти переход от концентрации на государственном строительстве к развитию свободы человека, поощрению его инициативы. В таком случае именно судебная власть станет "драйвером" тех преобразований, которые позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства (...), мы станем свидетелями "эры судов", - написал Медведев в статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью", которую публикует журнал "Закон".

Глава правительства отмечает, что сам по себе лаконичный текст Основного закона предполагает "возможность развития норм Конституции посредством ее толкования и применения судами".

"Именно судебная система имеет особое значение и в системе сдержек и противовесов, которая позволяет избежать сваливания к диктатуре", - подчеркивает премьер РФ.

Он отмечает, что в истории человечества усиление судебной власти, как правило, влекло за собой развитие прав человека, именно суды нередко вставали на пути произвола.

"Эффективное и независимое правосудие возвращает веру людей в торжество права и справедливости, веру в саму Конституцию", - пишет Медведев.

Глава правительства подчеркивает, что "эра судов" предполагает не только укрепление и развитие судебной ветви власти, но и выстраивание равноправного диалога между национальным и международным правосудием, защиту судебного и юридического суверенитета страны".

"Именно национальные суды в соответствии с положениями Конституции очерчивают красные линии в правовой системе, границы внутригосударственной компетенции, через которые не допускается внешнее вторжение", - говорится в статье Медведева.

Премьер РФ подчеркивает, что "за прошедшие с принятия Конституции годы российская судебная система отчетливо продемонстрировала способность без какой-либо внешней подпитки выполнять возложенную на нее Основным законом миссию - защищать свободы, противостоять неправомерным попыткам ограничения достоинства граждан, умаления их прав.

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Теги: Дмитрий Медведев
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