Гособвинение попросило почти десять лет для подростка, напавшего на школу в Перми

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель в четверг в ходе прений попросил суд назначить подростку, устроившему нападение на учеников и учителя школы №127 в Перми, девять лет и десять месяцев лишения свободы.

"Сторона гособвинения попросила назначить ему наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей без ограничения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сообщила агентству "Интерфакс" прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края сказала Кашина.

Кроме того, гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому принудительные меры медицинского характера: принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Также представитель гособвинения настаивает на удовлетворении исковых требований потерпевших. По словам Кашиной, они заявлены в разных размерах: те потерпевшие, кому причинены множественные ранения, заявили суммы от 1 до 5 млн рублей, а те потерпевшие, кто стали очевидцами преступления, - от 100 до 300 тыс. рублей.

Оглашение приговора назначено на 18 декабря в 15:00 (13:00 мск).

Нападение на школу в Перми

Инцидент в школе №127 в Перми произошел 15 января 2018 года. Двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы, в том числе учительница, получившая 17 ножевых ранений.

Подросткам предъявлено обвинение в "Покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Они были арестованы.

Оба подростка прошли психиатрическую экспертизу. Один из них был переведен в психиатрический стационар, его дело выделено в отдельное производство. По нему будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.