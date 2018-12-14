На пресс-конференцию Путина аккредитовалось больше журналистов, чем в рекордном 2017 году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая состоится 20 декабря, аккредитовались 1702 представителя СМИ.

В 2017 году на аналогичное мероприятие с участием Путина аккредитовалось 1640 журналистов, что на тот момент тоже стало рекордом.

Список аккредитованных на нынешнюю пресс-конференцию представителей СМИ опубликован на официальном сайте президента России kremlin.ru (Президент.рф).

Пресс-конференция Путина начнется 20 декабря в 12:00 по московскому времени. Информацию о месте проведения и порядке прохода на мероприятие аккредитованные журналисты получат на указанные в заявках адреса электронной почты.

По данным пресс-службы президента, прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr- online.ru/online/).

Хостбродкастер мероприятия - Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).