В России

Песков перечислил главные темы предстоящей пресс-конференции Путина

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Интерес к президенту России Владимиру Путину с годами только растет, его будут спрашивать на предстоящей пресс-конференции о непростой обстановке в мире и роли России в урегулировании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сам по себе - это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе - это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире, это обилие конфликтных ситуаций. Третье - это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании этих конфликтных ситуаций. Ну и четвертое, естественно, наша жизнь страны, которая, так или иначе, связана с президентом и с его полномочиями", - сказал пресс-секретарь президента в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Песков обратил внимание на то, что среди основных тем - "роль России в урегулировании конфликтных ситуаций в мире".

По его словам, Путин готовится к пресс-конференции, и с понедельника сконцентрирован на работе с документами, справочными материалами.

Пресс-секретарь президента также заявил, что на предстоящую пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов из разных стран, в частности из США, Азии, много европейцев, есть аккредитованный украинский журналист.

"Рекордное количество обращений и рекордное количество аккредитованных журналистов, которых мы будем готовы завтра здесь приветствовать. Мы никого не ограничиваем, президент не дифференцирует какие-то страны, причем я хочу вам напомнить, что, например, наши каналы, RT сталкиваются, скажем так, с непониманием со стороны Елисейского дворца, и наши коллеги не имеют возможности работать на мероприятиях Елисейского дворца", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

"У нас такого нет, все иностранные журналисты, которые аккредитованы в Российской Федерации, имеют аккредитацию МИД, они аккредитовались, и они будут здесь завтра", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "мы традиционно обращаемся в наш МИД с просьбой оказать содействие в облегченном режиме получения въездных виз в Российскую Федерацию для тех иностранных журналистов, которые постоянно здесь не работают". "И приезжают журналисты, действительно, есть журналисты из Азии, Эмиратов, есть американцы, которые приехали сюда, очень много европейцев, Израиль и другие страны. Поэтому палитра самая широкая, естественно - интерес большой", - подчеркнул Песков.

Кроме того, говоря о предстоящей пресс-конференции, пресс-секретарь президента отметил, что "украинцев из самой Украины, насколько я знаю, нет, но у нас есть аккредитованный журналист, один он остался, собственно". "Он пользуется абсолютным правом доступа на все мероприятия, мы никак это не ограничиваем. Тоже, в отличие, кстати, от наших журналистов на Украине, которые там, может быть, и остались и работали бы, но не по своей воле, к сожалению, были вынуждены покинуть Украину", - подчеркнул он.

Большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли. Это уже 14-я пресс-конференция Путина на этом посту.

Ранее сообщалось, что на мероприятие аккредитовались 1702 представителя СМИ. Это рекордное число: в 2017 году на пресс-конференцию Путина аккредитовались 1640 журналистов, что на тот момент тоже стало рекордом.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков

Новости по теме

В России
Иркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасилованииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасиловании
По данным следователей, участковый не помешал своим знакомым совершить преступление на его рабочем местеПодробнее
 Медведев пообещал наградить всех депутатов ГосдумыМедведев пообещал наградить всех депутатов Госдумы
Нижняя палата в среду закрыла осеннюю сессию, приняв законы о декриминализации репостов, отмене национального роуминга и закон об обращении с животнымиПодробнее
 Закон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесения
Он запрещает отстреливать животных на улицах, держать дома диких зверей и обязывает хозяев убирать за выгуливаемыми собакамиПодробнее
 Госдума приняла закон об отмене национального роумингаГосдума приняла закон об отмене национального роуминга
Он вступит в силу с 1 июня 2019 годаПодробнее
Госдума приняла закон о декриминализации репостовГосдума приняла закон о декриминализации репостов
Статья о возбуждении ненависти появится в КоАППодробнее
 Четверть российских работодателей начнет новый год с увольненийЧетверть российских работодателей начнет новый год с увольнений
Расширять штат собираются лишь 18% компанийПодробнее
 Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за последнее десятилетиеЧисло сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за последнее десятилетие
За год их количество увеличилось с 58% до 66%Подробнее
 МИД назвал обвинения США в нарушении ДРСМД при испытании ракеты 9М729 голословнымиМИД назвал обвинения США в нарушении ДРСМД при испытании ракеты 9М729 голословными
"За пять лет обсуждения этой проблемы США так и не предъявили ни одного конкретного доказательства нашей вины", - заявил замглавы МИД Сергей РябковПодробнее
 В правительстве сочли беспочвенными жалобы транспортников на стоимость бензинаВ правительстве сочли беспочвенными жалобы транспортников на стоимость бензина
Ранее производственные и торговые компании предупредили о росте цен на повседневные товары из-за подорожания топливаПодробнее
 Судья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуСудья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и Кокорину
Решается вопрос о предоставлении судье государственной защитыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из СирииВ миреУкраина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионеВ миреКиев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирииВ РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасилованииВ миреВ Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400

В Минфине США обвинили Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей

Бельгия одобрила в ООН миграционный пакт

Документ стал причиной правительственного кризиса в стране Подробнее

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов

В Киеве заявили, что корабль ВМФ Великобритании прибыл в Одессу для обеспечения мореплавания

Глава совета директоров "РусАла" Маттиас Варниг уступит свой пост независимому

Минфин США пояснил причины добавления 18 человек в санкционный список

"Реал" вышел в финал чемпионата мира по футболу среди клубов

В решающем матче мадридский клуб встретится с командой "Аль-Айн" Подробнее

Песков перечислил главные темы предстоящей пресс-конференции Путина

Минфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 дней

Минфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 днейСообщается, что доля Олега Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95% Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');