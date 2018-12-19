Песков перечислил главные темы предстоящей пресс-конференции Путина

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Интерес к президенту России Владимиру Путину с годами только растет, его будут спрашивать на предстоящей пресс-конференции о непростой обстановке в мире и роли России в урегулировании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сам по себе - это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает. Второе - это, наверное, достаточно непростая обстановка в мире, это обилие конфликтных ситуаций. Третье - это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании этих конфликтных ситуаций. Ну и четвертое, естественно, наша жизнь страны, которая, так или иначе, связана с президентом и с его полномочиями", - сказал пресс-секретарь президента в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Песков обратил внимание на то, что среди основных тем - "роль России в урегулировании конфликтных ситуаций в мире".

По его словам, Путин готовится к пресс-конференции, и с понедельника сконцентрирован на работе с документами, справочными материалами.

Пресс-секретарь президента также заявил, что на предстоящую пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов из разных стран, в частности из США, Азии, много европейцев, есть аккредитованный украинский журналист.

"Рекордное количество обращений и рекордное количество аккредитованных журналистов, которых мы будем готовы завтра здесь приветствовать. Мы никого не ограничиваем, президент не дифференцирует какие-то страны, причем я хочу вам напомнить, что, например, наши каналы, RT сталкиваются, скажем так, с непониманием со стороны Елисейского дворца, и наши коллеги не имеют возможности работать на мероприятиях Елисейского дворца", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

"У нас такого нет, все иностранные журналисты, которые аккредитованы в Российской Федерации, имеют аккредитацию МИД, они аккредитовались, и они будут здесь завтра", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "мы традиционно обращаемся в наш МИД с просьбой оказать содействие в облегченном режиме получения въездных виз в Российскую Федерацию для тех иностранных журналистов, которые постоянно здесь не работают". "И приезжают журналисты, действительно, есть журналисты из Азии, Эмиратов, есть американцы, которые приехали сюда, очень много европейцев, Израиль и другие страны. Поэтому палитра самая широкая, естественно - интерес большой", - подчеркнул Песков.

Кроме того, говоря о предстоящей пресс-конференции, пресс-секретарь президента отметил, что "украинцев из самой Украины, насколько я знаю, нет, но у нас есть аккредитованный журналист, один он остался, собственно". "Он пользуется абсолютным правом доступа на все мероприятия, мы никак это не ограничиваем. Тоже, в отличие, кстати, от наших журналистов на Украине, которые там, может быть, и остались и работали бы, но не по своей воле, к сожалению, были вынуждены покинуть Украину", - подчеркнул он.

Большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли. Это уже 14-я пресс-конференция Путина на этом посту.

Ранее сообщалось, что на мероприятие аккредитовались 1702 представителя СМИ. Это рекордное число: в 2017 году на пресс-конференцию Путина аккредитовались 1640 журналистов, что на тот момент тоже стало рекордом.