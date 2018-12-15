Семь вагонов грузового поезда сошли с путей в Пермском крае

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сход семи пустых вагонов грузового электропоезда сообщением Агрыз - Красноуфимск произошел в Куединском районе Пермского края (Ижевский регион Горьковской железной дороги), сообщается на сайте Главного управления МЧС по Пермскому краю в субботу.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы в 21:30 (19:30 по Москве).

По предварительным данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет, возможна задержка в движении поездов.

К месту инцидента выехали два аварийно-восстановительных поезда со станций Янаул и Красноуфимск.

Между тем на сайте Горьковской железной дороги сообщается, что сход произошел в 20:51 (18:51 мск) на перегоне Рабак - Куеда двухпутного электрифицированного участка Агрыз-Красноуфимск.

"По предварительной информации, причиной происшествия стало падение на состав с автомобильного путепровода крановой техники сторонней строительной организации, что повлекло сход семи грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Угрозы экологической безопасности нет, отмечается в сообщении.

В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждена контактная сеть. Движение на участке временно приостановлено.

Возможны задержки в движении пассажирских поездов N46 Кисловодск - Екатеринбург и N139 Барнаул - Адлер.