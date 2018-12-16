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Движение поездов на перегоне в Пермском крае восстановлено

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Возобновлено движение поездов на перегоне Рабак - Куеда в Куединском районе Пермского края (Ижевский регион Горьковской железной дороги), где вечером в субботу сошли семь пустых вагонов грузового поезда из-за падения крана на состав, сообщается на сайте РЖД в воскресенье.

"Сегодня в 3:32 (1:32 по Москве) движение поездов на перегоне Рабак - Куеда участка Агрыз - Красноуфимск Ижевского региона Горьковской железной дороги полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Задержка пассажирских поездов №46 Кисловодск - Екатеринбург составляет 4 часа 4 минуты, №139 Барнаул - Адлер - 3 часа 30 минут, №128 Ижевск - Екатеринбург - 2 часа 14 минут.

По уточненным данным, причиной происшествия стало падение на проходящий состав стрелы крана сторонней строительной организации, осуществляющей строительство автомобильного путепровода по договору подряда с Управлением автомобильных дорог Пермского края.

Как сообщалось, сход семи пустых вагонов грузового поезда произошел в субботу вечером на перегоне Рабак - Куеда двухпутного электрифицированного участка Агрыз-Красноуфимск.

В результате схода был нарушен габарит соседнего пути, повреждена контактная сеть. Движение на участке было временно приостановлено.

В результате инцидента никто не пострадал и не погиб, угрозы экологической безопасности нет.

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Теги: Пермский край

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