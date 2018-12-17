В Карелии возобновилось следствие по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Судебное расследование по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии возобновлено после поступления новых исков со стороны потерпевших о компенсации морального вреда.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала Петрозаводского городского суда в понедельник, со стороны потерпевших поступило 14 исков. Каждый из них просит взыскать с бывших руководителей парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой - по 10 млн рублей, с Вадима Виноградова - 5 млн рублей.

Также потерпевшие требуют взыскать компенсацию с врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и с бывшего главы ведомства Анатолия Коваленко по 10 млн рублей, а также с двух инструкторов лагеря: Валерия Круподерщикова - по 5 млн рублей, Павла Ильина - по 1 млн рублей.

"Таким образом, в общей сложности в отношении Виноградова поданы иски о компенсации морального вреда на сумму 92,5 млн, Решетовой - 180 млн, Коваленко - 164,8 млн, Котович - 164,1 млн, Круподерщикова - 82,6 млн и Ильина - 16,8 млн рублей", - сказал на заседании судья Александр Смирнов.

В настоящее время судебное расследование продолжается с допросом экспертов.

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Всего следствие обвиняет шесть человек: экс-директора парк-отеля "Сямозеро" Решетову, ее бывшего зама Виноградова, врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Котович и бывшего главу ведомства Коваленко, а также двоих инструкторов лагеря Ильина и Круподерщикова - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставлении в опасности и халатности.