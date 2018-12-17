Замминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в Монино

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В подмосковном парке "Патриот", куда планируется перебазировать авиатехнику из монинского музея ВВС, будет создан не имеющий аналогов научно- технический комплекс Воздушно-космических сил (ВКС), сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов

"Я бы сразу хотел уйти от термина "перенос". Ни о каком переносе (музея ВВС из Монино) речь не идет. Речь идет о создании не имеющего аналога в мире не музея, а научно-исторического и технического комплекса современных Воздушно-космических сил", - сказал Картаполов в понедельник в эфире телеканала "Звезда", отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что "для министра обороны и Вооружённых сил нет ничего невозможного".

"Мы все наши современные проекты возводим в абсолютно нереально короткие сроки и с высочайшим качеством", - подчеркнул генерал.

Говоря о развитии парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, он отметил, что военное ведомство "очень многие критиковали и говорили, что туда никто не поедет".

"Там отбоя нет, - заявил Картаполов. - Это настолько сейчас настолько востребовано и интересно. Это реальное место притяжения. Причем, даже не российского масштаба. А мирового масштаба".

"И мы там хотим сделать эту самую изюминку, - продолжил военачальник. - Будущее человечества в космосе. А авиация - одна из составных частей Воздушно-космических сил России".

По его оценке, "в Монино все возможности дальнейшего развития этого комплекса исчерпаны". "Там нет больше территории, там негде поставить новые экспонаты. И там то, что есть, надо просто-напросто привести в порядок", - заявил Картаполов.

По его словам, в комплексе, который планируется создать в "Патриоте" "будет сохранено всё то, что касается истории развитии нашей авиации от её истоков до её современности, а самое главное - это её будущее".

Генерал также отметил: в Минобороны хотят "чтобы большая часть тех самолётов, которая есть сегодня в Монино, она тоже поднялась в воздух". "Тем более, - отметил Картаполов, - что у нас на каждое из 194 воздушных судов, которые на сегодня имеются в Монино, есть полный комплект документации конструкторского бюро. Мы ничего не собираемся там распиливать. Машины будут приведены в такое состояние, в котором они вышли с завода. Не сели на аэродром в Монино, а вышли с завода".

Ранее информация о планируемом перемещении части экспонатов из монинского музея в парк "Патриот" для создания новой экспозиции вызвала резкую критику со стороны общественности и экспертов. По данным СМИ, специалисты ОКБ им. Яковлева назвали решение о переносе техники "нецелесообразным" и указали на риск потери экспонатов. Эксперты компании "Туполев" в свою очередь указали, что затраты на перевозку некоторых экспонатов может "превысить стоимость работ по постройке самолета заново".