Госдума приняла закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, согласно которому операции по получению наличных денежных средств в России с платежных карт, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Поправки были внесены в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Данная статья устанавливает перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, это большинство операций на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн рублей, некоторые виды операций по гособоронзаказу.

Теперь в данный перечень включены операции по снятию физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, карты которых подпадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа. Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней представлять в Росфинмониторинг информацию о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.

В перечень попадут не только страны, которые эмитировали карты, но и определенные территории.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.