Вологодский депутат увидел дискредитацию Деда Мороза в рекламе и потребовал снять ее с проката

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов призывает встать на защиту российского Деда Мороза, чей образ эксплуатируется в предновогоднем рекламном ролике ПАО "Почта Банк".

"Этот ролик не просто использует этот образ, но и дискредитирует его. Мы требуем снятия оскорбительного ролика с проката и размещения публичных извинений", - отмечает Холодов в письме, имеющемся в распоряжении редакции.

Депутат отмечает, что в роликах "Почта-Банка" Деда Мороза представили жалким, никому не нужным персонажем. "В тебя давно уже никто не верит", - говорится в рекламе.

"И то, что эти слова, услышанные по телевизору перед Новым годом, могут сломать детскую веру в сказку, мало волнует представителей банка. Когда речь идет о бизнесе, какое дело до детей", - написал Холодов.

В обращении депутата также отмечается, что российский Дед Мороз давно стал одним из главных брендов Вологодской области, в продвижение которого регион вложил немалые средства. "Получается, что "Почта-Банк" пиарится на чужом бренде, пороча и очерняя его. Я и мои юристы видим в этом признаки нарушения закона о рекламе, о чем уведомим ФАС России", - говорится в письме.

Комментарием правления ПАО "Почта Банк" "Интерфакс" пока не располагает.