Минприроды подготовит программу по связке месторождений Арктики с созданием инфраструктуры

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минприроды займется подготовкой специальной программы "Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики", которая призвана увязать проекты освоения месторождений в Арктике со строительством необходимой инфраструктуры.

Соответствующее поручение было дано ведомству по итогам совещания правительства по вопросам развития Арктики, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Программа должна быть подготовлена и представлена в правительство до 11 марта 2019 года.

В интервью "Интерфаксу" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин пояснил, что программа позволит проанализировать все проекты по освоению месторождений в Арктике, способы транспортировки добытых полезных ископаемых, строительство новых портов и загрузку Северного морского пути.

"На первом этапе будет проведена инвентаризация всех существующих и планирующихся арктических проектов. Предполагается, что северные арктические территории, условно, будут разделены на сектора, внутри которых будут увязаны добывающие, промышленные и инфраструктурные объекты", - сказал он.

"Ожидается, что на каждый рубль, вложенный государством в той или иной зоне, будут привлекаться от 16 до 30 рублей инвестиций. Наша задача - понять, какое из звеньев всей цепочки потянуть, чтобы получить наибольший приток инвестиций. Общий объем капиталовложений в проект с 2025 до 2051 года может составить около 8 трлн рублей", - уточнил министр.

К разработке программы будут привлечены Минэнерго, Минпромторг, Минтранс, "Росатом", РЖД и другие компании.

Правительство также поручило Минприроды проработать вопрос об уточнении границ охранной зоны кластера "Бухта Медуза" заповедника "Большой Арктический" с учетом планируемого строительства угольного терминала.