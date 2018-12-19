Охотники застрелили медведя, вышедшего на лыжную трассу в кузбасском курорте

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Туристы на снегоходах разбудили медведя-шатуна, и охотники были вынуждены его застрелить вблизи горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" замглавы Таштагольского городского округа Сергей Адыяков в среду.

"Туристы катаются везде, где хотят, они и разбудили молодого медведя. Его около недели назад видели вблизи трассы "Панорама", затем на самой горнолыжной трассе. Охотники получили лицензию, выследили и застрелили животное", - сказал Адыяков, уточнив, что медведю было около двух лет.

Также он добавил, что еще один медведь, которого охотники искали в ноябре, ушел в тайгу и его преследование прекратили.

Как сообщалось, на юге Кемеровской области с середины августа текущего года охотники застрелили более 10 медведей, которые похищали и съедали домашний скот. При разделке одной из туш оказалось, что у животного, которому около восьми лет, практически нет жировой прослойки, а также был трихинеллез (заболевание, вызываемое паразитами в мышцах - ИФ).

В городе Таштагол из-за большого количества медведей был отменен ежегодный школьный слет, который традиционно проводился в лесу.

Также медведя, нападавшего на домашний скот, застрелили полицейские и егеря вблизи кузбасского Калтана.

Еще одного медведя, бегающего по улицам Прокопьевска, засняли на видео горожане.

Причиной увеличения численности медведей, как предполагают охотоведы, стал не урожайный на орехи год. Хищники в поисках пищи стали выходить ближе к людям и из-за голода не могут уйти в спячку.