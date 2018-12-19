В Иркутске участковый и двое его приятелей арестованы за групповое изнасилование

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца участкового уполномоченного и двух жителей города, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины в пункте полиции, сообщила в среду региональная прокуратура.

"В ночь на 16 декабря 2018 года фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции № 8 Иркутска. С целью совершения изнасилования они жестоко избили потерпевшую. После чего совершили насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

17 декабря Октябрьский следственным отделом следственного управления СКР по региону было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера группой лиц).

"Прокуратурой Октябрьского района Иркутска поддержано ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудника полиции и двоих жителей Иркутска, один из которых ранее был судим, по факту совершения ими тяжкого преступления - изнасилования женщины", - сказано в сообщении.

Решением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в настоящее время по факту преступления проводится служебная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о привлечении руководителей МУ МВД "Иркутское" к строгой дисциплинарной ответственности.

"Предварительно установлено, что сам участковый уполномоченный, имеющий звание младшего лейтенанта, не участвовал в совершении насильственных действий сексуального характера, однако не препятствовал совершению преступления и не пресек противоправные действия. Если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь мундира", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, 44-летнюю женщину в пункт полиции привели двое мужчин из ночного кафе, где они вместе употребляли алкоголь.

"Все трое фигурантов преступления были установлены и задержаны оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону сразу после получения информации о преступлении в пункте полиции", - отметил собеседник агентства.