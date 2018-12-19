Иркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасиловании

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Участковый уполномоченный полиции, арестованный по обвинению в участии в групповом изнасиловании, уволен со службы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Младший лейтенант уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел. Приказ об увольнении подписал сегодня начальник межмуниципального управления МВД России "Иркутское", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники главка вместе со следователями СКР установили, что участковый, будучи не при исполнении служебных обязанностей, находился в участковом пункте полиции и не помещал "противоправным действиям сексуального характера в отношении женщины".

"Помимо увольнения фигуранта в рамках проводимой сейчас служебной проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении руководителей МУ МВД "Иркутское" к строгой дисциплинарной ответственности", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на 16 декабря участковый уполномоченный, два жителя Иркутска и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции N8 Иркутска. Мужчины жестоко избили женщину, после чего совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По предварительным данным, 44-летнюю женщину привели в пункт полиции двое знакомых участкового из ночного кафе, где они употребляли алкоголь.

Всем трем мужчинам было предъявлено обвинение по п."а" ч.2 ст.132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера группой лиц). Октябрьский районный суд Иркутска арестовал их на два месяца.