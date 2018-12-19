Дума приняла закон о поэтапном снижении предельного размера неустойки по потребкредитам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон о поэтапном снижении предельного размера процентов и неустоек, начисляемых в рамках потребительских кредитов.

Согласно принятому закону, со дня вступления в силу закона и до 30 июня 2019 года размер неустойки не сможет превышать 2,5 от размера суммы займа, при этом процентная ставка по договору займа не может превышать 1,5% в день.

С 1 июля до 31 декабря 2019 года - 2 размера суммы кредита и с 1 января 2020 года - установлен норматив в размере 1,5. При этом установлено, что с 1 июля 2019 года процентная ставка по договору потребительского кредита не может превышать 1% в день.

"У нас было много дискуссий, мы на самом деле стояли на более жестких позициях вначале, но решили эти жесткие позиции реализовать поэтапно, чтобы рынок тоже мог адаптироваться к этим требованиям", - сообщил ранее в ходе обсуждения законопроекта глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. "Мы разбили на этапы для того, чтобы бизнес успел адаптироваться и изменить бизнес-модель. Мы не хотим, чтобы финансовые средства были недоступны для граждан", - пояснил также директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков.

Наряду с этим закон вводит специальную норму, согласно который гражданин имеет право взять в МФО заем в размере не более чем 10 тыс. рублей на срок не более чем 15 дней, и по данному продукту перепалата не может составлять более 3 тыс. рублей.

Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.