Госдума запретила производство и продажу порошкового спирта

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, устанавливающий запрет на производство и оборот порошкового спирта.

Речь идет о пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт - более 0,5% объема готовой продукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным правительством РФ.

Законом вводится запрет на производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.