С начала года в мире погибло не менее 80 журналистов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - С начала 2018 года во всем мире по связанным с их профессиональной деятельности причинам погибли, по меньшей мере, 80 журналистов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные ежегодного отчета международной организации "Репортеры без границ".

При этом 348 человек были задержаны в связи с журналистской деятельностью, еще 60 журналистов удерживаются в заложниках, а трое пропали без вести.

"Репортеры без границ" отмечают рост на 8% числа случаев гибели журналистов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

При этом среди погибших работников СМИ 31 человек лишился жизни при исполнении служебных обязанностей в опасных районах, а 49 человек стали жертвами преднамеренного покушения. 55% погибших журналистов находились в момент гибели в зонах ведения боевых действий.

Наибольшее число погибших журналистов в 2018 году приходится на Афганистан, там были убиты 15 репортеров и сотрудников масс медиа. Также в шестерку наиболее опасных для журналистов стран попали Сирия, Мексика, Йемен, Индия и США.

Среди стран с наибольшим числом содержащихся в заключении журналистов выделяются Китай, Египет, Турция, Саудовская Аравия и Иран. В общей сложности из-за журналистской деятельности под стражей в этих странах находятся 187 человек.

В отчете упоминаются, в том числе, гибель саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, смерть трех независимых российских журналистов - Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева - в ЦАР, а также убийство словацкого репортера Яна Куцяка.

Также в отчете отмечена ситуация с исчезновением в Волгограде редактора интернет-издания "Волгоградский репортер" Леонида Махини, который числится пропавшим без вести с 7 июля.