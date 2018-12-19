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Президенту РФ дали право вводить усиленные меры безопасности на крупных спортивных мероприятиях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в окончательном, третьем, чтении правительственный закон, наделяющий президента РФ полномочиями по введению усиленных мер для обеспечения безопасности международных спортивных мероприятий.

Такими мерами, согласно закону, являются установление контролируемых и запретных зон, ограничение на въезд или временное пребывание граждан, а также их проживание, ограничение движения транспортных средств и полетов летательных аппаратов, ограничение судоходства, усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструктуры.

Также президент сможет ограничивать проведение публичных мероприятий, не связанных с подготовкой и проведением международных спортивных мероприятий, полностью или частично приостанавливать деятельность отдельных опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Закон предполагает досмотр физических лиц и находящихся при них вещей, при проходе или проезде на контролируемую территорию и при выходе или выезде с нее а также досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств.

Закон позволяет ограничивать или запрещать оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, устанавливать особенности оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При введении указанных мер должны определяться конкретные границы территории и акватории, в пределах которых вводятся такие меры, или органы, уполномоченные на определение таких границ, отмечается в проекте закона.

При введении усиленных мер безопасности могут определяться также организации и категории граждан, в отношении которых такие меры не применяются. Порядок финансового обеспечения и материально-технического обеспечения вводимых мер определяется правительством РФ, указывается в законе.

На протяжении последних пяти лет на территории РФ проведены такие крупнейшие международные спортивные соревнования, как 22-е Олимпийские зимние игры и 11-е Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Кубок конфедераций FIFA 2017 года и чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, отмечается в пояснительной записке к закону.

Для обеспечения комплексной безопасности указанных спортивных соревнований принимались отдельные нормативные правовые акты о применении усиленных мер безопасности, также говорится в документе.

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