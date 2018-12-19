Путин одобрил показатели для оценки эффективности работы руководителей регионов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин одобрил перечень новых показателей из 15 пунктов для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ.

Перечень показателей для достижения целей, установленный указом президента от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", был подготовлен рабочей группой Госсовета.

Первым пунктом в новом перечне показателей эффективности глав регионов стоит "уровень доверия к власти (президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ)". Также среди критериев - число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в малом и среднем бизнесе, реальная среднемесячная зарплата работников, уровень бедности, общая продолжительность жизни, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество окружающей среды и еще ряд показателей.

Глава государства поручил администрации президента до 1 марта следующего года внести соответствующие изменения в указ от 14 ноября 2017 года "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".

Перечень поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося в ноябре этого года, опубликован на сайте Кремля.