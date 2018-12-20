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Песков заявил о состоянии информационной войны в мире

Россия предлагает сотрудничество в борьбе с киберугрозами, но ей отказывают в этом, пожаловался пресс-секретарь президента

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о ведении информационной войны в мире на нескольких фронтах.

"Скорее это война, чем не война. Безусловно, война. Причем это война, которая, скажем так здесь несколько полей сражений. Возьмите США, там идет война между президентом и средствами массовой информации. Возьмите страны, о которых мы говорили (Франция - ИФ), там президент воюет с RT", - сказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что "когда СМИ распространяют ложь и причем это не ложь случайная, это злонамеренная ложь. Особенно часто это встречается в отношении нашей страны. Когда СМИ используются для попыток демонизации нашей страны. Это разве не война? Это война".

"Мы живем в век, когда нет времени на анализ, нужно быстро передавать информацию, но за скоростью теряется качество. Как с этим быть, что с этим делать? Как бороться с безопасностью в киберпространстве. Мы не знаем, не знает ни одна страна. Россия, кстати, предлагает сотрудничать в этой области, вместе обсуждать пути решения. И пути выработки понимания субстанции вот этих самых новых СМИ. Нам отказывают в этом, не хотят", - заявил Песков.

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Теги: Россия. Дмитрий Песков

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