Поселок в Красноярском крае отрезало от "большой земли" из-за подтопления зимника

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Автомобильное сообщение с красноярским поселком Ярцево закрыто из-за подтопления зимника, проходящего по замерзшему руслу реки Енисей, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого управления автодорог.

"Произошло подтопление зимника "Ворогово-Бор" на Енисее из-за того, что в данном районе образовался ледяной затор и высокая кромка ледостава. Вода продолжает поступать, ей некуда деваться, она заливает дорогу. В результате - дорога закрыта, сообщение с поселком Ярцево прервано", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в управлении пока не могут спрогнозировать, когда движение будет восстановлено.