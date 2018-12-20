Путин поделился своими музыкальными предпочтениями

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин признался, что любит классические музыкальные произведения, а стиль heavy metal для него тяжеловат.

"Мне нравится и современная музыка и так называемая популярная классическая музыка. Но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем. Но традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов - я люблю это слушать", - сказал Путин после ежегодной большой пресс-конференции в интервью 17-летней Регине Парпиевой.

Среди любимых композиторов президент назвал Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

А вот поклонником стиля heavy metal он не является. "Heavy metal - для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато", - объяснил президент.

"Хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции", - отметил Путин.