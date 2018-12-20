МВД предложило разрешить полиции досматривать подозреваемых и проникать в их жилище

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел РФ предлагает внести в закон "О полиции" ряд поправок, касающихся досмотра подозреваемых граждан и доступа в их жилище, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"Для пресечения хищений чужого имущества предлагается предоставить полиции право осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи", - отметили в ведомстве.

Также предлагается закрепить в статье 15 Федерального закона возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания подозреваемых в совершении преступления.

"Кроме того, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства", - отмечается в сообщении.

"Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление", - уточнили в ведомстве.