Депутаты утвердили второе официальное название Кемеровской области - Кузбасс

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет народных депутатов Кемеровской области на заседании утвердил второе официальное название Кемеровской области - Кузбасс, сообщил журналистам председатель парламента Вячеслав Петров.

"Сегодня мы придали равнозначный юридический статус названию Кемеровской области - Кузбасс, - сказал Петров. Он отметил, что эта идея нашла поддержку среди большого количества общественных организаций, религиозных концессий, групп населения.

Это решение вступит в законную силу после того, как будут внесены изменения в 65 статью Конституции РФ.

Согласно внесенным изменениям, Кемеровская область будет иметь равнозначные юридические названия: "Кузбасс" и "Кемеровская область - Кузбасс". Изменения не потребуют дополнительных расходов, документы, в которых ранее регион именовался как "Кемеровская область", не утратят свою силу.

За внесения изменений в устав региона депутаты в двух чтениях проголосовали единогласно.