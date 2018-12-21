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Нелегально добытое золото нашли в машине под Красноярском при рядовой проверке

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Почти килограмм золота изъяли полицейские на севере Красноярского края, случайно остановив для проверки легковой автомобиль, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"В Енисейском районе сотрудники остановили для проверки автомобиль "Лада" под управлением 51-летнего ранее судимого мужчины. В ходе досмотра салона под передним водительским сиденьем было обнаружено два пакета с промышленным золотом", - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, водитель приобрел драгоценный металл у жителя одного из поселков Северо-Енисейского района.

После проверки полицейские обнаружили более 4 кг золотоносного материала в бане у продавца, а также 276 тысяч рублей и оборудование для обогащения золотоносных концентратов. Экспертиза установила, что изъятый материал содержит более 951 грамма химически чистого золота 999 пробы, а также свыше 60 грамм химически чистого серебра 999 пробы. Общая стоимость драгоценных металлов составила около 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ч. 1 ст. 191 УК РФ). Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

На днях заместитель руководителя фракции "Единой России" в Законодательной думе Хабаровского края Владимир Иванов сообщил, что нелегальная добыча золота в России частными лицами составляет порядка 10% от всего объема золотодобычи в России. "По оценкам экспертов, всего в России ежегодно нелегальная добыча золота охватывает не менее 15-20 тонн, а возможно и больше", - сказал Иванов агентству "Интерфакс" 17 декабря.

Он предложил легализовать добычу золота частными лицами при соответствующем контроле, например, с помощью патентной системы.

Ранее Минфин сообщил со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы, что производство золота в России в январе-октябре 2018 года составило 264,99 тонны. Это на 1% превышает показатель соответствующего периода 2017 года (261,17 тонны). Производство добычного золота выросло на 3%, до 223,75 тонны. Но производство попутного и вторичного золота упало на 12% (до 13,04 тонны) и на 6% (до 28,2 тонны) соответственно.

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Теги: МВД России, Красноярский край
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