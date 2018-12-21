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Приемного ребенка забрали из семьи вологодского священника, заподозренного изнасиловании

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Из семьи настоятеля вологодского храма, подозреваемого в развращении ребенка, изъяли приемную дочь, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета.

Как сообщалось, настоятель храма в поселке Липин Бор Вологодской области, отец Алексий Мокиевский был арестован 9 октября по подозрению в развратных действиях в отношении малолетней прихожанки. В данный момент мужчина продолжает находиться под стражей.

"По версии следствия, 48-летний обвиняемый неоднократно совершал развратные действия с 12-летней девочкой, заведомо достоверно зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.

Дело в отношении мужчины было возбуждено по статье о совершении развратных действий в отношении малолетней. В рамках его расследования специалисты провели осмотр места происшествия и жилых помещений, допросы обвиняемого, и широкого круга иных лиц, а также проводится ряд криминалистических исследований изъятых вещественных доказательств по делу. Кроме того, было проведено медицинское обследование находившейся под опекой супруги обвиняемого (другой - ИФ) 12-летней девочки. Во время обследования выяснилось, что половая неприкосновенность этого ребенка была нарушена неизвестным лицом, что подтверждено экспертными исследованиями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании малолетней.

В СК отмечают, что опекун девочки, супруга настоятеля, всячески мешала проведению следственных действий. Сначала она уклонялась от проведения медицинского обследования ребенка, а затем и вовсе скрывалась с ней за пределами Вологодской области, вынудив разыскивать их в другом регионе. Женщина не давала ребенку самостоятельно отвечать на вопросы следователя, постоянно поправляла ее, повышала голос, отказывалась подписывать протоколы следственных действий. Следствие посчитало, что своими действиями и широким оглашением обстоятельств дела опекун усугубила для девочки психотравмирующую ситуацию.

"Учитывая указанные обстоятельства и очевидное нежелание опекуна действовать в интересах девочки, следствием было принято решение об отстранении ее как законного представителя несовершеннолетнего по делу", - говорится в сообщении СКР.

По ходатайству следователей девочка была изъята из-под опеки и направлена в специализированное детское учреждение для психологической реабилитации и восстановления психоэмоционального состояния.

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Теги: Вологодская область

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