Двое экс-полицейских из Перми осуждены за хищение более 20 тыс. литров топлива

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский райсуд Перми вынес обвинительный приговор двум бывшим полицейским, которые похитили свыше 20 тысяч литров топлива, предназначенного для заправки служебных автомобилей. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры в пятницу.

Суд установил, что помощник командира полка патрульно-постовой службы полиции городского управления МВД и начальник отделения учета транспорта, горюче-смазочных материалов и ремонтов автохозяйства "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Пермскому краю" похитили более 20 тыс. литров бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, который предназначался для заправки служебного транспорта. Общая сумма ущерба превысила 700 тыс. рублей.

"Осужденные, располагая возможностью получения топливных карт для заправки автомобилей, вносили фиктивные сведения о расходах полученного товара. В действительности транспорт с отгруженным топливом не использовался, а полученный бензин сливался и использовался для личных нужд", - отмечает прокуратура.

Одному из подсудимых назначено наказание в виде одного года колонии общего режима, второй оштрафован на 120 тыс. рублей. Также суд удовлетворил требования о возмещении вреда.