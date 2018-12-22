Тело замерзшего подростка нашли в Новокузнецке

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после обнаружения замерзшего тела 14-летнего подростка, который накануне не вернулся домой из школы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Кемеровской области.

"Поиски пропавшего накануне 14-летнего подростка в Новокузнецке продолжались всю ночь, в субботу его тело нашли замерзшим. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщил представитель ведомства.

Он также отметил, что по предварительной версии ребенок мог замерзнуть.