Сенаторы предложили сократить максимальный срок ареста подследственных

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовке законопроекта о сокращении максимальных сроков содержания под стражей в ходе следствия.

"Подготовлен законопроект, чтобы сократить максимальные сроки содержания под стражей в ходе следствия. Не более года вроде. Или признаёте невиновным, или продолжаете следствие, но не держите за решеткой", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Она отметила, что максимальные меры ограничения для подследственных зачастую нецелесообразны, и органы следствия используют их, чтобы "психологически давить, выбивать показания, совершать следственные действия, но это абсолютно неправильно".

"Считаю, если это не преступление века, достаточно полугода-года, чтобы завершить следствие", - сказала Матвиенко.