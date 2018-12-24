В ближайшие три года на нацпроекты выделят 5,7 трлн рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В ближайшие три года на реализацию национальных проектов будет выделено 5,7 трлн рублей, заявил глава правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Определены весьма значительные финансовые ресурсы. Они (нацпроекты) должны финансироваться в приоритетном порядке, эти направления. Для этого мы синхронизировали проектную деятельность с бюджетным циклом", - сказал Медведев

Выделенные средства - это больше, чем планировалась. Как подчеркнул премьер, "нужно максимально рационально распределиться этими деньгами".

Как заметил Медведев, правительство завершило работу по формированию национальных проектов, с начала 2019 года нужно приступить к их практической реализации.

"Ключевые инструменты работы - 12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Мы завершили работу по их формированию", - сказал Медведев.

Он отметил, что на сегодняшний день выработаны чёткие и понятные целевые показатели по этим направлениям. "Это конкретные объекты - построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства", - сказал премьер.

По его словам, с начала следующего года правительство приступит к практической реализации нацпроектов. Для этого необходимо утвердить финальные версии паспортов нацпроектов с учетом ключевых параметров, содержащихся в поручениях президента.