Минобороны РФ не будет сокращать численность военнослужащих по призыву до 2025 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, он сохранится, ориентировочно, до 2025 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Думаю, что, сейчас, где-то до 2025 года будем на одном уровне держаться, потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс и его подготовка, но и нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание", - сказал Шойгу в понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

"Если кто-то помнит, - отметил министр, - мы с вами в 2013 году поставили задачу по поэтапному сокращению и доведению до оптимальной численности призывного контингента. Мы вышли на в целом призыв осенний 132 тысячи. В Вооружённые силы 118 тысяч призывается. Это на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году. Таким образом, мы каждый год сокращаем, сокращаем и сокращаем".

При этом он заявил: "Армия, которая воюет за деньги - это, наверное, не совсем правильно. У нас всё-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну".

"Естественно, параллельно с этим - продолжил министр, - увеличивается количество контрактников, растёт качество как одних, так и других. У нас достаточно большое количество служит тех, кто имеет высшее и среднее специальное образование".

Он также обратил внимание, что в Вооружённых силах "фактически исчезло такое понятие, как призывная кампания, сейчас это просто призыв". "Никаких кампаний мы из этого не устраиваем, всё идёт планово", - отметил Шойгу.

Он сообщил, что уровень укомплектования войск военнослужащими, проходящими службу по контракту, доведён до 95%.

"Штат заполнения контрактниками был определён в 95%. Эта задача даже несколько перевыполнена", - констатировал министр.