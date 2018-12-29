Шойгу в новогоднем поздравлении назвал армию РФ самой современной и боеспособной

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в обращении к военнослужащим поздравил их с наступающим 2019 годом и отметил, что современная и боеспособная российская армия является гарантией независимости и безопасности России.

"Мы с вами многого добились в уходящем году. В Вооруженные Силы продолжили поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, активно совершенствовалась боевая подготовка войск, значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов. Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны", - написал Шойгу в своем новогоднем поздравлении, которое в субботу опубликовала официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

При этом министр обороны РФ отметил, что российские военнослужащие каждый день добросовестным исполнением воинского долга и своими ратными свершениями повышают авторитет Вооруженных Сил России, вносят существенный вклад в укрепление ее обороноспособности.

"Мои добрые пожелания всем, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту, кто на дальних рубежах успешно решает миротворческие и гуманитарные задачи. Особо хочу поздравить наших кадетов, суворовцев, воспитанниц и, конечно, наших юнармейцев! Вы молоды, активны и талантливы. Уверен, впереди вас ждут важные свершения, яркие проекты и события. Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и новых достижений на благо наших Вооруженных Сил!", - говорится в поздравлении.

Кроме того, министр обороны РФ поздравил коллектив и всех читателей газеты "Красная звезда" со знаменательной датой - 95-летием выхода в свет первого номера.

"Летопись центральной военной газеты - это большой и славный путь, насыщенный событиями и именами, это запечатлённая на века история нашей армии и флота. Всенародным признанием овеяны фронтовая биография "Красной звезды", отвага и самоотверженность военных корреспондентов, их талант, профессионализм и преданность делу", - отметил Сергей Шойгу.