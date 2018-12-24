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Ученые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеорит

Есть обновление от 20:40

Звуков, обычно сопровождающих падение метеорита, никто не слышал, а разрушения больше похожи на сход оползня

Ученые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеорит
Архивное фото
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты не зафиксировали в Хабаровском крае явных признаков, характерных для вхождения крупного метеора в нижние слои атмосферы Земли и его столкновения с поверхностью.

"Никаких сигналов не было найдено - ни сейсмического, ни инфразвука. Сказать, что было крупное падение, сравнимое с Челябинским метеоритом, нельзя. На данный момент нет данных, что это был метеорит", - сказала "Интерфаксу" старший научный сотрудник Института динамики геосфер Ольга Попова.

Она добавила, что нет свидетельств, что кто-либо наблюдал яркий болид в небе или слышал громкий звук, характерный для такого рода явлений.

Ранее в понедельник внимание СМИ привлекло обрушение породы с окрестных сопок в русло реки Бурея в Хабаровском крае. По сообщениям очевидцев, были сломаны деревья, заметно значительное изменение ландшафта, в соцсетях появилось видео с места событий. Одной из возможных версий называлось падение метеорита, которое могло вызвать подобные разрушения.

Попова предположила, что речь может идти о сходе селя. "Судя по "картинке", это был сход", - сказала специалист.

Не склонны считать случившееся в Хабаровском крае следствием падения метеорита и в Институте астрономии РАН.

"Видно огромный кусок сопки, который снесло на русло. Скорее всего, если что-то было, то был какой-то оползень. Потому что если это удар метеорита, то воронка более-менее круглая вне зависимости от угла падения", - сказал "Интерфаксу" научный руководитель института, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

Он добавил, что в институт не поступала информация именно о падении метеорита.

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Теги: Хабаровский край
В России
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