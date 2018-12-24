В Росстате заявили о риске недовольства общества в случае введения обязательного участия в переписи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос обязательного участия в переписи населения еще стоит обсудить, в нем есть как плюсы, так и минусы, в том числе возможное социальное недовольство, заявил новый глава Росстата Павел Малков в интервью "Интерфаксу".

"Не готов давать окончательную оценку по этому вопросу. Нужно серьезно все обсудить, взвесить положительные и отрицательные эффекты", - сказал Малков, отвечая на вопрос, будет ли он продолжать отстаивать предложения предыдущего главы ведомства Александра Суринова, который последовательно выступал за обязательное участие населения в переписи.

"Наличие в законе обязанности по участию в переписи вряд ли позволит кардинально увеличить количество людей, которые примут в ней участие", - поделился своими сомнениями Малков. "В то же время это может вызвать определенное социальное недовольство", - отметил он.

"Поэтому нужно еще раз внимательно оценить последствия и только после этого принимать решение", - сказал новый руководитель статистической службы.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Согласно действующему законодательству, участие в переписи является добровольным.