СМИ сообщили о планах Росавтодора увеличить скоростной лимит на некоторых трассах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Росавтодор планирует увеличить разрешенный лимит скорости на участках некоторых трасс, сообщает во вторник газета "Известия".

Отмечается, что планы по изменению максимальной скорости с 90 км/ч до 110 км/ч коснется Псковской области на участках трассы М-9 "Балтия", Р-23, Р-56, и А-212; в Пермском крае на участке трассы Р-242 (Пермь - Екатеринбург). В то же время на платных трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" лимит будет увеличен до 130 км/ч.

Основной причиной увеличения максимально разрешенной скорости является снижение аварийности. В Росавтодоре провели эксперимент на пилотных участках, который продемонстрировал уменьшение количества ДТП со смертельным исходом после предпринятых мер.

Сейчас на шести федеральных трассах действуют 20 участков с лимитом скорости в 110 км/ч. Также ведомство рассматривается возможность увеличения скорости на трассах Р-22 "Каспий", А-289 Краснодар - Керчь, Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск, М-8, Р-217, М-5, А-370.

В пресс-службе Росавтодора отметили, что повышение допустимой скорости требует выполнения определенные условия, в том числе обеспечения разделенных транспортных и пешеходных потоков, искусственного электроосвещения, установки барьерного ограждения по оси проезжей части, а также противоослепляющих экранов.