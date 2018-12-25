Что случилось этой ночью: вторник, 25 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на выборах в Приморье. По словам экспертов, фальсификации наблюдались на участках, оборудованных одной моделью комплекса обработки бюллетеней, а копии итоговых бюллетеней введены в одно время. Движение уже обратилось в Центризбирком с требованием разобраться в ситуации.

- Телецентр "Останкино" подал иски к Первому каналу на общую сумму 164 млн рублей. Телеканал не оплатил услуги телепроизводства, передачи сигнала, аренды помещений и оборудования стоимостью около 1 млпд рублей. Первые исковые требования, как отмечают в "Ведомостях", направлены в Арбитражный суд Москвы "для прояснения ситуации".

- Росавтодор планирует увеличить разрешенный лимит скорости на участках некоторых трасс. Увеличение максимальной скорости передвижения на 20 км/ч коснется трасс в Пермском крае и Псковской области, а также М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". По мнению госкорпорации, это позволит снизить количество ДТП со смертельным исходом.

- "Первый канал" начал переход на вещание во всех часовых поясах РФ. Теперь зрители, живущие в нечетных часовых поясах, смогут смотреть телепередачи согласно телевизионной программе, а не с опережением или отставанием на час. Переход завершится 1 января 2019 года.

- "Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента. Тестовый сервис будет учитывать своевременность оплаты ЖКУ, сотовой связи и штрафов ПДД. По результатам скоринга банки, подключенные к НСПК, смогут выдавать займы гражданам без кредитной истории.