Движение по части трассы "Таврида" в Крыму откроют под Новый год

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рабочее движение по первой очереди федеральной трассы "Таврида" в Крыму - по двум полосам от Керчи на востоке полуострова до Симферополя в центральной части - планируется открыть в ночь на 31 декабря, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма во вторник.

"С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы "Таврида" - участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя. Движение будет запущено по двум полосам автодороги - по одной в каждом направлении", - говорится в пресс-релизе.

На трассе будет действовать ограничение скорости до 60 км/час.

"Кроме того, дополнительные ограничения скорости предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта. После завершения строительства и ввода дороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя составит 90 км/час", - уточняет Минтранса Крыма.

Как сообщалось, четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя, длина семи участков шоссе составит 250,7 км, общая стоимость объекта - 149,3 млрд рублей. Вся трасса должна быть сдана в декабре 2020 года. Семь участков трассы строит АО "ВАД" - компания, созданная в 1994 году в Петербурге, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется возвести восьмой участок шоссе протяженностью 7,5 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Министерства экономического развития и финансов РФ считают целесообразным поручить АО "ВАД" делать восьмой участок шоссе. Финансово-экономический блок правительства полагает, что это позволит взаимоувязать проектные решения и сократить время и материальные издержки во время стройки. Трасса строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

По данным "СПАРКа", выручка компании "ВАД" по итогам 2017 года составила около 55,387 млрд рублей, чистая прибыль - порядка 3,289 млрд рублей, чистые активы - примерно 3,807 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ на 2003 год, компанию контролируют Валерий Абрамов и Виктор Перевалов.